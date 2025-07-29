İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından İmamoğlu'na Tepki

İzmir'de Kooperatif Mağdurları İmamoğlu'na Tepki Gösterdi

İzmir'de, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi üyeleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek mesajı gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı güçlü bir tepki gösterdi. Kooperatif Başkanı Ali Alpyavuz, yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekerek, İmamoğlu'nun gönderdiği destek mektubunun kendilerini derin bir hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Kooperatif Süreci ve Yaşanan Sorunlar

Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022 yılında başlatılan projenin ilk etabı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON AŞ ile protokol imzalandığını hatırlatan hak sahipleri, 2024 Aralık’ında evlerinin teslim edileceğinin söylendiğini, ancak hâlâ evlerine kavuşamadıklarını belirtti.

İmamoğlu'na Açık Mektup

Alpyavuz, İmamoğlu'na gönderilecek mektubu duyurarak, "5 bin mağdur aileden Ekrem İmamoğlu'na Açık Mektup: Başkan, Hangi Adalet? Biz Kiminle Dayanışacağız?" başlıklı bir mesaj yazacaklarını belirtti ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle yıllardır evsiz kaldıklarını dile getirdi. Alpyavuz, "Her gün derinleşen çaresizliğimiz ve öfkemizle adaleti beklerken, siz tarafınızı mağdurdan değil, zanlıdan yana seçtiniz!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mağdurların Düşünceleri

Mağdur hak sahiplerinden Serap Yıldırım, emekli olduğunu ve çocuklarının yardımıyla ev almak istediğini belirterek, "Bütün ödemelerimi yaptım. Ne yaptılar bu paraları? Çaldılar." dedi. Diğer bir hak sahibi Şerafettin Işık ise, "Bütün ödemelerini yaptığımız halde evlerimize kavuşamadık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle inandık ve güvenerek para verdik." şeklinde konuştu.

Kooperatif mağdurları, yaşanan bu süreçte dayanışma beklerken, siyasi söylemlerin kendilerini hiçe saydığını vurguluyor. İzmir'deki bu durum, adalet bekleyenlerin sesi olarak öne çıkıyor.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz (ortada) ve hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek veren Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına Alpyavuz, açıklamalarda bulundu.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz (ortada) ve hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek veren Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına Alpyavuz, açıklamalarda bulundu.