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İzmir’de korkunç kaza: Evli çift hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, iki aracın çarpışması ile yaşanan kazadan, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölen kişilerin evli çift Mehmet Pala ve eşi Sevgi Pala olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:54
İzmir’de korkunç kaza: Evli çift hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan trafik kazasında, Mehmet Pala’nın kullandığı 35 VK 471 plakalı araç ile Meheddin B. (54) tarafından kullanılan 35 HAE 29 plakalı araç çarpıştı. Sürücü Mehmet Pala ve araçta yer alan eşi Sevgi Pala, kaza sırasında hayatını yitirdi. Kaza sonucunda 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçe hastanesine götürüldü. Yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı bildirildi. Ölen çift ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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