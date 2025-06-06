İzmir'de Kuya Düşen Anne ve İki Çocuğu Kurtarıldı

İzmir'de Drama: Kuyuya Düşen Aile Kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir anne ve iki çocuğu, su kuyusuna düşerek zor anlar yaşadı. Olay, Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi.

AFAD ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışmalar sonucunda, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan anne ve çocuklarını başarılı bir şekilde çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sayesinde, aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.