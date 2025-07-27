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İzmir'de Kuyuya Düşen Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen 35 yaşındaki C.E., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:34
İzmir'de Kuyuya Düşen Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İzmir'de Dramatik Kaza: Kuyuya Düşen Kişi Kurtarıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen C.E. (35), itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozköy Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir dolgu sahasında açılan fore kazık kuyusuna düşen C.E., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerine arazöz ve kurtarma aracıyla ulaşan ekipler, hızlı bir şekilde C.E.’yi kuyudan çıkardı. İlk müdahalelerin ardından yaralı durumdaki C.E., sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, olayın yaşandığı anı endişeyle takip etti. C.E.'nin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi edinilemedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince...

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince...

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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