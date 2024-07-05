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İzmir' de lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içinde yakalanan 1 çocuk dahil olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen, Türkiye'nin göçle mücadelesinin bir göstergesi olarak işlemlerin ardından göç idaresine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:29
İzmir' de lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halinde olan bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Hızla müdahale eden ekipler, lastik botu durdurarak içinde bulunan 1'i çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yaz aylarında artan göçmen hareketliliğini kontrol altında tutmak için düzenli olarak denetimlerini sürdürmektedir.

Milyonlarca göçmenin Avrupa'ya geçişinde bir köprü vazifesi haline gelen Türkiye'de özellikle Ege kıyılarından yapılan geçişlerde, Sahil Güvenlik ekipleri sık devriyelerle göçmenleri durdurarak yasa dışı geçişleri engellemeye çalışmaktadır.

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