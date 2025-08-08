İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, motosiklet sürücüsü Şenol Pehlivan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 35 CAR 089 plakalı motosikletiyle seyir halindeki 35 yaşındaki Pehlivan, Ödemiş-Kiraz kara yolu üzerindeki Kurucuova Kavşağı'nda Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenol Pehlivan, hızla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayın görgü tanıkları, kaza anındaki durumu aktarmak üzere jandarma ile işbirliği yapıyor.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

