İzmir'de MÜSİAD'dan Şehit Aileleri ve Gaziler için Anlamlı İftar

MÜSİAD İzmir, şehit aileleri ve gazilerle kimsesiz çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:33
İzmir'de MÜSİAD'dan Şehit Aileleri ve Gaziler için Anlamlı İftar

İzmir'de MÜSİAD, Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar ile kimsesiz çocuklar için iftar programı gerçekleştirdi. Balçova Termal Tesisleri'ndeki etkinlikte, çok sayıda iş adamı ve davetli yer aldı.

İzmir Valisi Elban'dan Anlamlı Mesajlar

İzmir Valisi Süleyman Elban, iftar sırasında Anadolu insanının devletin her alanında sahiplenici bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi. Bu durumun sadece bürokrasi ve siyasette değil, sivil toplum alanında ve iş dünyasında da geçerli olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştu: 'Bu kültür milletin hayatına yön veren her alanda hakim olmadığı sürece, iddialı olmak bir o kadar zor olacaktır.'

MÜSİAD'dan Dayanışma Vurgusu

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Ramazan ayının tüm İslam âlemine huzur getirmesi temennisinde bulundu. Özdemir, konuşmasında, 'Büyük hedeflere ulaşmak için iş dünyasında birlik ve dayanışma şart. Bugün dünyanın dört bir yanındaki zulüm altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmalıyız.' şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye'nin İstikrarı ve Hedefleri

Özdemir, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını koruyarak büyümeye devam ettiğini belirterek, 'Son 20 yılda yapılan büyük yatırımlar sonucu ülkemiz birçok alanda devasa hamleler gerçekleştiriyor. Bizler, 85 milyon insan olarak el birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz.' dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı'ndan Mesajlar

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, geleneksel iftarın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Temur, üretmeye ve ülkenin geleceğini inşa etmeye odaklanmanın önemine vurgu yaptı. 'Siyasi negatif açıklamalar yerine, ülkemize katma değer yaratma çabası içinde olmalıyız.' dedi.

Programda Öne Çıkan İsimler

Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan gibi önemli isimler katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocuklar ve iş adamlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocuklar ve iş adamlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
2
Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi
3
Hamas, Filistin'e Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı Yaptı
4
Hamas: Gazze'deki Kara Harekâtının Sorumluluğu İsrail'e Aittir
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyesi Halil el-Hayye ile Görüştü
6
Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
7
20 Mart 2025: Gündemdeki Önemli Olaylar ve Toplantılar

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!