İzmir'de MÜSİAD'dan Şehit Aileleri ve Gaziler için Anlamlı İftar

İzmir'de MÜSİAD, Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar ile kimsesiz çocuklar için iftar programı gerçekleştirdi. Balçova Termal Tesisleri'ndeki etkinlikte, çok sayıda iş adamı ve davetli yer aldı.

İzmir Valisi Elban'dan Anlamlı Mesajlar

İzmir Valisi Süleyman Elban, iftar sırasında Anadolu insanının devletin her alanında sahiplenici bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi. Bu durumun sadece bürokrasi ve siyasette değil, sivil toplum alanında ve iş dünyasında da geçerli olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştu: 'Bu kültür milletin hayatına yön veren her alanda hakim olmadığı sürece, iddialı olmak bir o kadar zor olacaktır.'

MÜSİAD'dan Dayanışma Vurgusu

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Ramazan ayının tüm İslam âlemine huzur getirmesi temennisinde bulundu. Özdemir, konuşmasında, 'Büyük hedeflere ulaşmak için iş dünyasında birlik ve dayanışma şart. Bugün dünyanın dört bir yanındaki zulüm altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmalıyız.' şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye'nin İstikrarı ve Hedefleri

Özdemir, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını koruyarak büyümeye devam ettiğini belirterek, 'Son 20 yılda yapılan büyük yatırımlar sonucu ülkemiz birçok alanda devasa hamleler gerçekleştiriyor. Bizler, 85 milyon insan olarak el birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz.' dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı'ndan Mesajlar

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, geleneksel iftarın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Temur, üretmeye ve ülkenin geleceğini inşa etmeye odaklanmanın önemine vurgu yaptı. 'Siyasi negatif açıklamalar yerine, ülkemize katma değer yaratma çabası içinde olmalıyız.' dedi.

Programda Öne Çıkan İsimler

Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan gibi önemli isimler katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocuklar ve iş adamlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından şehit yakınları, gaziler, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocuklar ve iş adamlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.