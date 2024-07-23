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İzmir'de Okul Müdürü Cinayeti Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı

İzmir Ödemiş'te okul müdürü Ayhan Kökmen'in cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:32
İzmir'de Okul Müdürü Cinayeti Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı

İzmir'de Okul Müdürü Cinayeti Davasında Yeni Gelişme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in 2017 yılında iki öğrenci tarafından pompalı tüfekle öldürülmesi davasında önemli bir karar alındı. Yapılan yeniden yargılamada, cinayete yardım etmekle suçlanan sanık Birol Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Birol Y., taraf avukatları, Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve aile yakınları katıldı. Ümmü Kökmen, “Adalete güveniyorum ve gerekli cezanın verileceğine inanıyorum,” dedi.

Sanığın İfadeleri

Tutuklu sanık Birol Y., suçlamaları reddederek, “Ben bir babayım. Üzerime sürekli iftira atılıyor. Sadece İ.P'nin ifadelerine dayanarak ceza verilmeye çalışılıyor. Beraatimi istiyorum,” şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığı “kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye azmettiren” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, “Verilen ceza, hukuk sistemindeki en yüksek cezadır,” diyerek duruşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Olay, 15 Aralık 2017 tarihinde, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi U.Y. ve İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına girdiğinde, Kökmen pompalı tüfekle vurulmuştu. Kökmen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, U.Y. ve İ.P için toplamda 23 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme ayrıca, cinayete yardım eden Birol Y.'yi 20 yıl 4 ay hapse mahkûm etmişti. Yargıtay, çocuklar hakkındaki kararı onarken, Birol Y. hakkındaki hükmü bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrenci tarafından makamında pompalı...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrenci tarafından makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayında, cinayete yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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