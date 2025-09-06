İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de öğrenciler için yeni dönem: cüzdanlardaki kart derdi sona eriyor

İzmir'de öğrenim gören on binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren yenilik duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji iştiraki İzmir Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen Dijital İzmirim Kart uygulaması sayesinde, öğrenciler için fiziksel kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak ve telefonla "okut geç" uygulaması hayata geçirilecek.

Her yıl binlerce öğrencinin şehir merkezine gelmesiyle oluşan uzun kuyruklar ve başvuru yoğunluğu hem öğrenciler hem de yetkililer için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Yeni uygulama ile bu süreç, artık akıllı telefonlar üzerinden dakikalar içinde tamamlanabilecek; öğrenciler evlerinden veya yurtlarından ayrılmadan başvurularını yapıp dijital kartlarını kullanmaya başlayabilecekler.

İzmir Dijital Öğrenci Kartı nasıl alınır?

Uygulamayı indirin: Öğrenciler, akıllı telefonlarının uygulama mağazalarından (App Store veya Google Play) Dijital İzmirim Kart uygulamasını ücretsiz indiriyor.

Üyelik oluşturun: Uygulamayı açıp kişisel bilgilerle hızlı bir üyelik kaydı yapılıyor.

Başvurunuzu yapın: Uygulama içindeki "Kart Başvuruları" bölümünden Dijital Öğrenci Kartı seçilerek başvuru tamamlanıyor.

Onay sonrası kullanıma hazır: Başvuru onaylandığında öğrenciler uygulamaya bakiye yükleyip toplu ulaşım araçlarında, turnikelerde ve kart okuyucularda telefonlarını kart gibi kullanmaya başlayabiliyor.

Fiziksel kart talebi: İsteyen öğrenciler, uygulama üzerinden fiziksel kartlarının kargo ile adreslerine gönderilmesini talep edebilir veya başvuru merkezlerinden teslim alabilirler.

İzmir Dijital Öğrenci Kartı nerelerde geçerli?

Dijital İzmirim Kart yalnızca toplu taşıma için değil; aynı zamanda kentin sosyal ve rekreasyon alanlarında da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Öğrenciler dijital kartlarıyla aşağıdaki tesislere giriş yapabilecekler:

Sasalı Doğal Yaşam Parkı

Teleferik Tesisleri

Aşık Veysel Buz Pisti

Akıllı Tuvaletler

Uygulama, şehir içi ulaşımda pratiklik sağlarken öğrencilere zaman kazandırmayı hedefliyor. Başvuru ve kullanım süreciyle ilgili detaylar, ilgili uygulama ve belediye duyurularında yer almaya devam edecek.