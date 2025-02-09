İzmir'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

İzmir'de Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada yaralanan toplamda 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

M.Ş'nin kullandığı 35 BFG 783 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 35 S 00972 plakalı minibüs ile Kemalpaşa OSB Mahallesi KOSBİ kavşağında çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan M.Ş, C.A, F.Ö, C.G. ve A.Ş, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Çarpma esnasında devrilen minibüs ile otomobilin çekilmesi sonucunda trafik akışı yeniden sağlandı.