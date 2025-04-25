İzmir'de PKK Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi.

Yetkililer, şüphelilerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan ve sosyal medyada "örgüt propagandası yapmak" suçundan işlem göreceğini belirtti. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin yanı sıra, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.