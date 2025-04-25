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İzmir'de PKK Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 09:51
İzmir'de PKK Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi.

Yetkililer, şüphelilerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan ve sosyal medyada "örgüt propagandası yapmak" suçundan işlem göreceğini belirtti. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin yanı sıra, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına...

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına...

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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