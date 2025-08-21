İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak

İZSU, kuraklık nedeniyle alınan yeni karar doğrultusunda, merkez ilçelerde 5 günde bir uygulanan planlı kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir olarak değiştirdi. Açıklamada, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği belirtildi.

Planın detayları

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni planda 3 ayrı bölge tanımlandığı ve mevcut uygulama gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacağı belirtildi. Ayrıca, plana Menemen ilçesinin bazı mahallelerinin dahil edildiği vurgulandı. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 adresinden ulaşılabiliyor.

Arka plan

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. İZSU, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtmişti.