İzmir'de Planlı Su Kesintilerine Hazırlık: Depo ve Kovalarla Tedbirler Alındı

İzmir'de, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi üzerine İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından uygulamaya konulan planlı dönüşümlü su kesintisi, bu gece Bayraklı, Gaziemir ve Konak ilçeleriyle başlayacak. Kesinti, gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu uygulama, su tüketiminin yoğun olduğu toplam 11 ilçeyi kapsıyor. Bayraklı'daki kesinti sonrasında, yarın gece Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri de kesintiden etkilenecek. Dönüşümlü su kesintisi planlanan diğer ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor.

Kesintilere hazırlanan İzmirli vatandaşlar, çeşitli tedbirler almaya başladı. Bayraklı'da yaklaşık 40 yıldır fırın işleten Zeki Birlik, 3 tonluk su deposu aldıklarını belirterek, "İhtiyaç durumunda depodan kullanacağız. Suya bağımlı işletmeleriz, hijyenimizi korumak için suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

Bayraklı'da yaşayan İsmail Aşkan, evdeki boş kovaları ve tencereleri suyla doldurduğunu aktararak, "Su kesintisi yaşanmasaydı daha iyi olurdu, bu sıcak havada banyo yapmam gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

Konak'ta oturan Murat ve Hikmet Çeltek çifti de suyun önemine vurgu yaparak, "Evdeki boş kovaları doldurduk. Temizlik ve yemek işlerini gündüz yapıyoruz, suyu daha idareli kullanmalıyız" diye konuştu.

İzmir, 2008 yılında da Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesiyle su kesintisi programı uygulamıştı.

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonucu planlanan dönüşümlü su kesintisi, bu gece başlayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede, gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planladığı dönüşümlü su kesintisi ilk olarak Bayraklı (fotoğrafta), Gaziemir ve Konak ilçelerinde uygulanacak.

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonucu planlanan dönüşümlü su kesintisi, bu gece başlayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede, gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planladığı dönüşümlü su kesintisi ilk olarak Bayraklı (fotoğrafta), Gaziemir ve Konak ilçelerinde uygulanacak.