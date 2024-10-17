İzmir'de Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Trafik Uygulaması Sırasında Yaralanan Polis Memuru

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki bir trafik uygulamasında aracıyla bir polis memuruna çarpan şüphelinin O.A. isimli sürücü olduğunu ve yakalandığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, olay, dün akşam saat 22:40 sularında Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği bir trafik kontrolü sırasında meydana geldi. Olay esnasında sürücü O.A., durdurulan aracıyla ani bir manevra yaparak polis memuru Recep Ersoy'a çarptı.

Recep Ersoy, çarpma sonucu aracın üzerine düşerek kaput kısmına tutunmak zorunda kaldı ve şüpheli sürücü yaklaşık 3 kilometre daha ilerledi. Olayın ardından takviye ekipler bölgeye sevk edildi ve O.A. gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Yerlikaya, yaralı polis memuruna hastanede yapılan tedavinin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, "Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir ve adli işlemler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği için zor şartlar altında görev yapan polis memurları ve jandarma personeline de teşekkür etti.