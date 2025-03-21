İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

İzmir Buca Belediyesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim kolileri dağıtarak destek olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:57
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

İzmir’de Ramazan Desteği Sürüyor

İzmir’in Buca ilçesinde, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ekonomik zorlukların etkilediği dönemlerde, belediyeler vatandaşlarına destek olmak için çeşitli yardımlar sunuyor. Buca Belediyesi, bu Ramazan ayında da vatandaşlarına sağladığı desteklerle dikkat çekiyor.

Ücretsiz İftar Yemekleri ve Ramazan Kolileri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Buca Belediyesi, 29 gün boyunca ihtiyaç sahibi Bucalılara ücretsiz iftar yemeği sunuyor. Bunun yanı sıra, temel gıda maddeleri ve giyim ürünlerinden oluşan Ramazan kolileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta.

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Ücretsiz iftar yemeklerinin 9 gün daha devam edeceği bilgisi paylaşılırken, bu yardımlar sayesinde binlerce vatandaş bir araya getiriliyor. Her akşam Buca Çarşısı

Dayanışma Duygusu Ramazan’da Zirve Yapıyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, destekler hakkında yaptığı açıklamada, “Bu mübarek ayın ruhuna uygun olarak paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın zirveye ulaştığı bir ay. Bu önemli ayda vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz.” diyerek, ramazan ayında yardımların artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

İhtiyaç sahibi ailelere özel olarak hazırlanan Ramazan kolileri, hem gıda maddeleri hem de Ramazan ayının ruhuna uygun çeşitli ikramlıklar ve giyim ürünleri ile dolu.

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