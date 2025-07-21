İzmir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen büyük bir sahte alkol operasyonu sonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda depolanan ve piyasaya sunulmak üzere hazırlanan sahte alkole yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma çerçevesinde, polis ekipleri Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki çeşitli depo ve kamyonette aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplam 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 boş şişe, 12 bin 50 kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi.

Operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 zanlı hakimlik tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramalarda, 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 boş şişe, 12 bin 50 kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi.