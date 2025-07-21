DOLAR
40,4 0,09%
EURO
47,07 0,17%
ALTIN
4.370,64 -0,49%
BITCOIN
4.804.301,44 -0,61%

İzmir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5,8 ton sahte alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:40
İzmir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen büyük bir sahte alkol operasyonu sonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda depolanan ve piyasaya sunulmak üzere hazırlanan sahte alkole yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma çerçevesinde, polis ekipleri Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki çeşitli depo ve kamyonette aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplam 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 boş şişe, 12 bin 50 kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi.

Operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 zanlı hakimlik tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3...

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramalarda, 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 boş şişe, 12 bin 50 kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı
2
Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında
3
Süveyda'da Bedevi Arap Aileler Tahliye Edildi
4
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
PARS ALPHA: Türk Silahlı Kuvvetleri için İhracat Kapılarını Aralıyor
6
Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem
7
Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi