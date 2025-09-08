İzmir'de Şehit Olan Muhsin Aydemir'in Bursa'daki Babaevine Haber Ulaştı

İzmir'de Şehit Olan Muhsin Aydemir'in Bursa'daki Babaevine Şehadet Haberi Ulaştı
Babaevinde bayrak ve dualarla hüzün
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in, Bursa'da ailesinin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.
Şehadet haberinin duyulmasının ardından Aydemir'in yakınları ve mahalle sakinleri, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evin önünde toplandı. Evin ve sokağın çeşitli noktalarına Türk bayrakları asıldı.
Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.