İzmir'de Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

İzmir'de sıcaklık 40 dereceyi aşarken, aşırı hava koşulları vatandaşları zorluyor. Kenar alanlar ve gölgelikler tercih ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:53
İzmir'de Sıcak Hava Bunaltıyor

İzmir'de sıcaklıklar 40 dereceyi geçerken, aşırı sıcaklar sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor. Ağustos ayı sıcaklık rekoru 43,1 derece olan şehirde, öğle saatlerinde bu sıcaklık nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi.

Konak'ta güneşten korunmak isteyenler, şemsiye, yelpaze ve el vantilatörü kullanarak serinlemeye çalıştı. Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiler.

Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile Kordon'da kent sakinlerinin diğer günlere kıyasla daha az olduğu görüldü.

Döner Ustaları Aşırı Sıcakla Mücadele Ediyor

Döner ustası Ramazan Altun, mesleği gereği sıcak havayı daha yoğun hissettiğini belirterek, "Kışın çok güzel ama yazın bayağı zor oluyor. Döner tezgahında sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Buradaki iki döner ocağı yanıyor. Kolay değil, 2-3 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

Vatandaşların Tepkileri

Nisa Harputoğlu, sıcak havada dondurma yiyerek serinlediğini ifade etti. Sıcağı sevdiğini belirten Emine Ünver ise, "D vitamini olsun diye çıktım, sıcak bana tesir etmiyor. Şapka giyerim, şemsiye ve su yanıma alırım. Nerede gölgelik alan bulursam oraya otururum. Serinlerim, sonra yeniden yoluma giderim." diye konuştu.

Sıcaklığın şiddetinin normal olmadığını aktaran Nurhayat Çorapsız, "Konak'ımız, İzmir'imiz çok güzel. İzmir'de gezmek çok güzel. Sıcakta ağaç altlarına gideriz, bol bol su içeriz. Bu sıcaklık normal değil, Allah'a da dua ediyoruz. Allah, bu sınavı geçmeyi de bize nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Yelpaze ile serinlemeye çalışan Mehtap Doğan ise bol bol su içtiğini, krem sürdüğünü, gözlük ve şapka takarak önlem aldığını söyledi.

İzmir'de sıcaklıklar 40 dereceyi geçerken, aşırı sıcaklar sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor. Konak'ta güneşten korunmak isteyenler, şemsiye, yelpaze ve el vantilatörü kullanarak serinlemeye çalıştı.

İzmir'de sıcaklıklar 40 dereceyi geçerken, aşırı sıcaklar sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor. Konak'ta güneşten korunmak isteyenler, şemsiye, yelpaze ve el vantilatörü kullanarak serinlemeye çalıştı.

