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İzmir'de Şiddet Sonrası Korkunç Cinayet: Kadın Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü

44 yaşındaki Zahide Yurtkal, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 44 yaşındaki eşi Tamer Yurtkal tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olayın ardından intihar eden Tamer Yurtkal'ın 15 gün önce eşinin başında rakı şişesi kırdığı öğrenildi. Talihsiz kadın, eşinin özür dilemesi üzerine onu affettiği ve 3 gün sonra tekrar evine döndüğü belirtildi

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:11
İzmir'de Şiddet Sonrası Korkunç Cinayet: Kadın Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü

İzmir'in Karabağlar İlçesinde Kadın Cinayeti: Alkol Bağımlısı Koca Eşini Öldürdü

Uzaklaştırma Kararı Olan Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan acı bir olayda, 44 yaşındaki Zahide Yurtkal, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Tamer Yurtkal tarafından öldürüldü. Olayın ardından intihar eden Tamer Yurtkal'ın, eşinin başında rakı şişesi kırdığı ve uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Ancak, eşinin özür dilemesi üzerine affedilen Tamer Yurtkal, kısa bir süre sonra tekrar eve dönmüştü.

cinayet

Kadının Kanı Donduran Cinayeti

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, Tamer Yurtkal, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zahide Yurtkal'ın evine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tamer Yurtkal, eşi Zahide Yurtkal'a getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Zahide Yurtkal'ın yanı sıra çiftin kızı S.Y. de kavga sırasında yaralandı.

Kadının İsyan Çığlığı

Zahide Yurtkal'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine, çiftin kızı balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Ancak Tamer Yurtkal, daha sonra ikinci bir ateşlemeyle intihar etti.

cinayet

Acı İtiraflar

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise daha da üzücü. Tamer Yurtkal'ın alkol bağımlısı olduğu ve sık sık eşine şiddet uyguladığı, 15 gün önce de eşinin başında rakı şişesi kırdığı öğrenildi. Zahide Yurtkal'ın affederek tekrar eve döndüğü ancak bu kararın trajik sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Toplumda Büyük Infial Yarattı

Bu talihsiz olay, toplumda büyük bir infiale neden oldu. Kadına yönelik şiddetin artması ve alınan uzaklaştırma kararlarının yetersiz kalması, bir kez daha gündeme geldi. Kadına şiddetin önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için daha etkin önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

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