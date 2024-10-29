İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Kavga Can Aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen silahlı kargaşada, bir polis memuru ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Kavga İş Yerinde Başladı

Olay, İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki bir iş yerinde, iki otomobille gelen kişilerin tartışması sonucu başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iş yerinden dışarı fırlayan grup, ateş açarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Yaralı Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekilerin yardımıyla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna Kondu

Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis kaçan 7 şüpheliyi, kullandıkları silah ile birlikte gözaltına aldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İş yerine yapılan silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen bir kişinin ateş açmasının ardından geri döndüğü ve tekrar ateş açtığı, ardından gruptaki diğer kişilerle birlikte otomobillere binerek kaçtıkları görüldü.