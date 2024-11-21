İzmir'de Sileceklerine Zarar Verdiği İddia Edilen Sanığa Para Cezası

İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki bir otomobilin sileceğini kaldırarak zarar verdiği iddia edilen sanığa 5 bin lira adli para cezası verildi.

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık E.İ, müşteki N.A. ve avukatlar hazır bulundu.

Müşteki N.A., olay günü yoldan geçen iki kişinin aracının sileceklerini sert bir şekilde kaldırdığını belirterek, "Yanlarına gittim, 'sileceklerimi neden kaldırıyorsunuz, kaldıramazsınız' dedim. Sonrasında aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimde hasar oluştu. Bunu bin liraya yaptırdım, zararımın karşı taraftan tazminini istiyorum." dedi.

Sanık E.İ. ise suç işlemediğini savunarak, zararı karşılama talebini kabul etmedi. Sileceğin nasıl kırıldığını bilmediğini belirten E.İ, "Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kesinlikle kırmadım, kırmak isteseydim kırardım." diye ifade etti.

Kararını açıklayan hakim, sanık E.İ.'ye "mala zarar verme" suçundan 5 bin lira adli para cezası verdi.

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