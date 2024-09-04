İzmir'de Sokak Röportajı Nedeniyle Kayserilioğlu'na Yeni Dava Açıldı

İzmir'deki Sokak Röportajı Davası

İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında ciddi yasal süreçler başlatıldı. Sosyal medyada yayımlanan bu röportaj, Kayserilioğlu için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla sonuçlandı.

Yargılama Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. İddianamede, Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtiliyor ve ceza talebi 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasını kapsıyor.

Olayın Gelişimi

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos tarihinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, tutuklanmış ve ardından 29 Ağustos tarihinde tahliye edilmiştir. Yargılama sürecinde hakim, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiası ile beraat kararı vermiştir. Ancak "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.