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İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde su birikintisine çarpan otomobilin sürücüsü Alperen Çelik hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:38
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, su birikintisi nedeniyle otomobili kontrol edemeyen sürücü Alperen Çelik hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Çiğli'den Aliağa yönüne giden Çelik'in kullandığı 35 MMU 81 plakalı otomobil, eski Altın Kiremit Fabrikası mevkisinde yolun sağ şeridinde oluşan su birikintisine girdi. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durdu.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Alperen Çelik'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu kaza, sürücülerin yol koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, yasaların kurbanları korumak için titizlikle uygulanmasını gerektirmektedir.

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