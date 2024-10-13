İzmir'de Su Deposunda Bulunan Ceset, Eski Eşin Yaralayan Şüpheliye Ait Olabileceği Düşünülüyor

İzmir Çiğli'de Şüpheli Bir Buluntu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Şirintepe Mahallesi'nde yer alan bir su deposunda, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde bir erkek cesedi bulundu.

Olayın Gelişimi

Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki su deposunda yapılan incelemeler sonucu, henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin Serkan Yıldız'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Yıldız'ın, 7 Ekim 2023'te Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi Özge Polat'ı silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştığı bilinmekte.

Olayın Detayları

Olay yerinde bulunan cesedin, tabancayla intihar ettiği düşünülüyor. Cesedin üzerinde, Yıldız'a ait bazı kredi kartları tespit edildi. Ayrıca, olay yerinde bulunan tabancanın, Özge Polat'ı yaralayan silahla aynı çapta olduğu belirlenmiş durumda.

Olayın hemen ardından, Özge Polat, 8424 Sokak'tan işe gitmek üzere evinden çıkarken saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Serkan Yıldız ise henüz yakalanamadı.

Adli Süreç

Ceset, yapılan savcılık incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmalar ise devam ediyor.