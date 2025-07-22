İzmir'de Su Kaynakları Krizi: Park Bahçe Abonelikleri İptal Ediliyor

İzmir'de Su Kaynaklarının Azalması Alarm Veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte yaşanan su krizi nedeniyle yoğun su tüketilen belediye park bahçe aboneliklerinin geçici olarak iptal edileceğini açıkladı. Bu karar, İzmir'in üst üste yaşadığı dördüncü kurak yılın yarattığı su kıtlığının bir sonucu olarak alındı.

Kuraklığın Etkileri ve Su Tasarrufu Çağrısı

İZSU, iklim krizinin olumsuz etkileriyle birlikte mevsim normallerinin altında yağış alan İzmir'in su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta itibarıyla, Gördes Barajı'ndaki su düzeyinin tükendiği ve Tahtalı Barajı'nın tarihinin en düşük seviyelerine gerilediği ifade edildi. Bu bağlamda, su üretimini artırmanın yanı sıra su tüketimini azaltmanın da bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

İZSU, uzun süredir yürütülen yeni su kuyuları açma çalışmalarına ek olarak, park bahçe aboneliklerini geçici olarak iptal etme kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, kesintisiz su hizmeti verebilmek için su tüketiminin en az yüzde 10 daha tasarruflu gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. İçme suyunun yüzde 82'sini tüketen konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara su tasarrufuna yönelik çağrıda bulunuldu.

Vatandaşların Tepkileri ve Düşünceleri

Halk arasında, su tasarrufu konusunda daha önceden tedbir alınması gerektiği yönünde yorumlar yükseliyor. Buca ilçesinde yaşayan Kemal İlik, parkların su kesintisiyle ilgili tepkisini dile getirirken, yönetimlerin zamanında önlem almadığını belirtti. “Sular boşa aktı. Yağmur suları barajlara akıtılabilirdi. Yönetimler iktidara gelene kadar sürekle söz veriyor ama bunu tutmuyorlar. Önümüzdeki aylarda belki su kesintileri başlayacak,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İzmir'e 1969 yılında gelen Gani Uktay, kentteki su kaynaklarının azalması ve nüfus artışına dikkat çekerek, “Biz geldiğimizde burası tam bir su kaynağıydı. Şimdi su yetmiyor. Dua ediyoruz, su versin diye,” diyerek endişelerini dile getirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kentteki su kaynaklarının azalması nedeniyle yoğun su tüketilen belediye park bahçe aboneliklerinin geçici olarak iptal edileceğini duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kentteki su kaynaklarının azalması nedeniyle yoğun su tüketilen belediye park bahçe aboneliklerinin geçici olarak iptal edileceğini duyurdu.