İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

İZSU, baraj dolulukları ve artan tüketim nedeniyle dönüşümlü su kesintilerini 5 günden 3 güne düşürdü; uygulama 22 Ağustos 2025'te başlıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:58
İzmir, tarihinin en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. İZSU, baraj doluluk oranlarındaki düşüş ve artan su tüketimi nedeniyle mevcut tedbirlerin yetersiz kaldığını belirterek su kesintisi takviminde köklü değişikliğe gitti.

Karar ve Gerekçe

Daha önce 5 günde bir uygulanan dönüşümlü su kesintileri, 22 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren 3 günde bir gerçekleşecek şekilde güncellendi. Resmi açıklamada; meteorolojik veriler, barajlardaki rezervlerin kritik seviyelere inmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların su havzaları üzerindeki baskısı gerekçe gösterildi. Uzmanlar, vatandaşların su tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

İZSU'nun yeni eylem planı, İzmir metropol alanını üç ana bölgeye ayırıyor. Her bölge, 3 günlük periyotlar halinde sırayla su kesintisine tabi tutulacak. Kesintiler, su tüketiminin en düşük olduğu saatler olan 23:00 - 05:00 arasında uygulanacak; böylece günlük yaşamın en az etkilenmesi hedefleniyor. Yeni plana daha önce dahil olmayan Menemen'in 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal ve Gazi mahalleleri de eklendi.

Bu Gece: İşte 22 Ağustos'ta Suyu Kesilen Mahalleler

Yeni planın ilk uygulaması, 22 Ağustos 2025 Cuma gecesi BÖLGE-1 olarak belirlenen ilçelerde başlayacak. Aşağıda, 22 Ağustos Cuma saat 23:00 ile 23 Ağustos Cumartesi saat 05:00 arasında su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi yer almaktadır:

KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle.

BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmi), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi.

GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmi), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Bu bölgedeki bir sonraki kesintiler 25 Ağustos Pazartesi, 28 Ağustos Perşembe ve 31 Ağustos Pazar geceleri aynı saatler arasında uygulanacak.

Vatandaşların bu dönemde su tasarrufuna dikkat etmesi ve İZSU duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

