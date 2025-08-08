İzmir'de Su Kesintileri Bidon Satışlarını Patlattı

İzmir'de Su Kesintileri Bidon Satışlarını Artırdı

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesiyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını önemli ölçüde artırdı. Kentte devam eden su kesintileri, Çeşme ile 12 merkez ilçeyi kapsıyor.

Kritik Su Kesintileri ve Tedbirler

Planlama çerçevesinde, Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde bugün akşam 23.00’te su kesintileri başlayacak ve yarın sabah 05.00’te sonlandırılacak. Düzenli kesintiler nedeniyle, İzmirliler gece kullanmak üzere bidonlara su doldurma yoluna gidiyor.

Artan Talep ve Fiyatlar

Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşların kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını belirterek, "Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığı bunun artışına neden oluyor," dedi.

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar, 20 litreden başlayıp 220 litreye kadar kapasiteli bidonların satıldığını, genelde 20 ve 30 litrelik musluklu bidonların tercih edildiğini anlattı. "Satışlarımız ikiye katlandı," şeklinde ekledi.

Bilinçli Tüketim Vurgusu

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer, suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında kuraklık kendini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını artırdı.

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını artırdı.