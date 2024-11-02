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İzmir'de Taksi İçinde Bıçaklama Olayı: 6 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde takside gerçekleşen bıçaklama olayında, 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:50
İzmir'de Taksi İçinde Bıçaklama Olayı: 6 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Bıçaklama Olayı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayında 6 kişi tutuklandı. Olay, Zeytinlik Mahallesi'nde 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Mehmet Kara isimli bir kişi, taksiye binerken bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak üvey kızı F.M. (23) ve diğer 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında M.K. (19), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17) ve M.A. (17) yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin İfadeleri

F.M.'nin ifadesine göre, üvey babası Mehmet Kara'nın annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını iddia ederek, bu sırada bıçakla kovaladığını ve taksiye binmeye çalışırken "Imdat bu sapık" diye bağırdığını öne sürdü.

Başka bir şüpheli olan O.Ş. ise Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrenerek bıçaklama eylemini gerçekleştirdiğini savundu. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

Sonuç

Taksinin içerisinde meydana gelen bu trajik olay, Zeytinlik Mahallesi'nde büyük bir paniğe yol açtı. Mehmet Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan 6 şüpheli, hakimlik tarafından tutuklandı.

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