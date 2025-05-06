İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 130 Sikke ve 2 Altın Yüzük Ele Geçirildi

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Üzerine Operasyon

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılarına büyük bir darbe vuruldu. Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından yapılan aramalarda, diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş toplamda 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı şüphesi ile bir grup kişiyi takibe aldı. Aramalar, şüphelilerin bavullarında yapıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan arama sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer suçların önüne geçmek için gerekli çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.