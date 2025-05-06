DOLAR
38,61 -0,03%
EURO
43,85 -0,27%
ALTIN
4.214,24 -1,96%
BITCOIN
3.620.167,08 0,51%

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 130 Sikke ve 2 Altın Yüzük Ele Geçirildi

İzmir'de tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şüpheli tutuklandı; 130 sikke, 2 altın yüzük ve diğer objeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:22
İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 130 Sikke ve 2 Altın Yüzük Ele Geçirildi

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Üzerine Operasyon

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılarına büyük bir darbe vuruldu. Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından yapılan aramalarda, diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş toplamda 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı şüphesi ile bir grup kişiyi takibe aldı. Aramalar, şüphelilerin bavullarında yapıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan arama sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer suçların önüne geçmek için gerekli çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje...

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje...

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü Kazandı
2
Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
3
Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Başladı
4
CHP'li Bağcıoğlu OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı
5
Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 6 Hastaya Organ Bağışı
6
Antalya ve Muğla Sahillerinde Güneşli Hava Yoğunluğu
7
Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek