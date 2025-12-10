İzmir’de Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücü Yakalandı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu E.A. gözaltına alındı

İzmir’de trafikte tehlikeli hareketler yapıp ani şerit değişimleri gerçekleştiren sürücü, polis ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, İzmir Çevreyolunda Buca’dan Gaziemir istikametine ilerleyen 35 YP 195 plakalı aracın tehlikeli şerit değiştirdiği görüldü.

Olayla ilgili yapılan incelemede aracın E.A. (35) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye 13 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan E.A., gözaltına alınarak Buca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI