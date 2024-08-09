İzmir'de Tekne Sahibi Kadın Cesedi Olayı Sebebiyle Tutuklandı

İzmir'de Bir Cinayet Olayı Daha

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı balıkçı barınağında bir teknede buzdolabında gizlenmiş bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili oldukça çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Tutuklanan Tekne Sahibi Ş.A.'nın İfadesi

Olayın ardından gözaltına alınan üç kişiden biri olan tekne sahibi Ş.A. (37), verdiği ifadede, Hilmiye Tuğba Esgin (24) adlı kadının arkadaşı olduğunu ve birlikte yaşadıklarını belirtirken, öldürme eyleminin kıskançlık nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Diğer Şüphelilerin Durumu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.A.'nın, eşinin adı B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. (32) olduğu öğrenildi. Ş.A. adliyeye sevk edilerek hakimlikte tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Yeni Ayrıntıları

İki gün önce meydana gelen bu olay, İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı balıkçı barınağında kadın cesedinin bulunmasıyla gündeme geldi. Yapılan incelemelerde cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu doğrulandı. Bu cinayet olayı, şehirde büyük bir tedirginlik yarattı ve detaylı bir soruşturma başlatıldı.