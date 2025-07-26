İzmir'de Tıra Çarpan Otomobildeki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, tıra arkadan çarparak 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanması ile sonuçlandı.

Olay, Rıdvan Gülenç idaresindeki 06 YDK 06 plakalı otomobilin, İzmir Çevre Yolu'nun Refik Şevket İnce Mahallesi yakınlarında, Veysel Karameşe yönetimindeki 45 UE 797 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Ömer Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralı olan sürücü Gülenç ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Gülenç'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ömer Öztürk'ün cesedi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.