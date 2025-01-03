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İzmir'de Turan Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu

İzmir Bayraklı'da denizde bulunan kadın cesedinin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:09
İzmir'de Turan Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'de Denizde Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Turan Sahili'nde yapılan bir ihbar sonrasında denizde bir kadın cesedi bulundu. Olay, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların cesedi görmesiyle fark edildi.

Durumu hemen polise bildiren görenler, hızlı bir şekilde yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından polis ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda denizden çıkarılan cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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