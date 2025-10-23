İzmir'de Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan heyetlerinin 23 Ekim 2025'te İzmir'de gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın olumlu geçtiğini duyurdu.

23 Ekim 2025'te MSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının yeni turunun 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir'de yapıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre toplantı olumlu bir havada geçti.

Toplantıya, her iki ülkeden büyükelçiler, üst düzey askerler ve sivil yetkililerden oluşan heyetler katıldı. Görüşmelerde, taraflar 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri detaylı şekilde gözden geçirdi.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı uygulama planı ele alındı ve uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. MSB açıklamasında görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğü vurgulandı.

Bakanlığın paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Açıklamada, bir sonraki toplantının Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

