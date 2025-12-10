DOLAR
İzmir'de Uyuşturucu Taciri Sevgililer Binlerce Hapla Yakalandı

İzmir'de Karabağlar polisi, Konak'ta saklanan 14 bin 642 hapı ele geçirip A.K. (44) ve M.A. (24) adlı sevgilileri gözaltına aldı; şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:15
İzmir'de uyuşturucu taciri çift yakalandı

Karabağlar ekipleri Konak'ta saklanan binlerce hapı ele geçirdi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürüttükleri çalışmalarda sevgili oldukları öğrenilen A.K. (44) ve M.A. (24)'nın birlikte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Polisin tespitine göre, şüphelilerin sattıkları maddeleri Konak ilçesindeki bir ikamette sakladıkları belirlendi. Bu doğrultuda adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 14 bin 642 adet uyuşturucu hap, 10.52 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sevgililer, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

