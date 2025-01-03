İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan üç şüpheli, emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getiren ve dağıtımını yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip neticesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde tespit edilen üç şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında toplamda 102 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bununla birlikte, şüphelilerin ev ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda farklı suç unsurları da bulundu. Ele geçirilenler arasında bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin lira ile 1100 dolar yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.