İzmir'de Yaralı Kızıl Geyik 'Paşa' İyileşip Sürüsüne Kavuştu

Kemalpaşa'da yaralı bulunan 7 yaşındaki kızıl geyik 'Paşa', yaklaşık 1 yıllık tedavi sonrası İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda sürüsüne katıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:59
İzmir'de Yaralı Kızıl Geyik 'Paşa' İyileşip Sürüsüne Kavuştu

İzmir'de Yaralı Kızıl Geyik 'Paşa' İyileşerek Sürüsüne Döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik, 1 yılı aşkın süren tedavi ve rehabilitasyonun ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki sürüsüne yeniden katıldı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 'Paşa' adı verilen 7 yaşındaki erkek kızıl geyiğin yaklaşık 1 yıllık tedavi süreci tamamlandı. Yeni yaşam alanına hızlı uyum sağlayan 250 kilogram ağırlığındaki 'Paşa', parktaki 15'i dişi olmak üzere 28 geyik arasına bırakıldı.

Veteriner hekim Duygu Aldemir, geyiğin ayağında ateşli silah yarası olması nedeniyle başlayan tedavinin uzun sürdüğünü anlattı. Aldemir, "Ayak deformasyonu vardı. Ayağında bulunan saçmaların çıkarılması için tüm tedavi yöntemlerini araştırdık ve farklı hastanelerden de görüş aldık. 'Paşa'nın hayatını riske atmamak için bu şekilde yaşamasının daha sağlıklı olacağını belirledik. Ayağı bu haldeyken hayata adapte olabildiğini gördük çünkü bu denli ağır ve büyük hayvanlara yönelik yapılacak operasyonlar, avantajdan çok dezavantaj yaratıyor." dedi.

Sürüdeki konumu ve uyarı

Aldemir, 'Paşa'nın diğer geyiklerle birlikte doğal yaşam parkında yaşamını sürdüreceğini belirterek, "Geyik sürülerinde yaşlarına ve boynuzlarının büyüklüğüne göre sürü içerisindeki hiyerarşiler şekilleniyor. 'Paşa' da büyük ve heybetli boynuzlara sahip bir erkek olduğu için sürü liderliğine aday." ifadelerini kullandı.

Aldemir ayrıca, "'Paşa'nın ateşli silahla vurulduğuna dikkati çekmek istiyorum. Hayvanların doğada yaşama özgürlüklerini elinden alıyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yaban hayatı içerisindeki canlılar, hobi amacıyla vuracağımız hayvanlar değil. Onların yaşam hakkı var. Yaşam haklarına bu şekilde saldırmamız doğru değil." şeklinde uyarıda bulundu.

Olayın başlangıcı, 'Paşa'nın 7 Ekim 2024'te Kemalpaşa organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde yaralı olarak bulunmasıyla kayda geçmişti.

