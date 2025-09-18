İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama

İzmir merkezli yatırım ve kredi dolandırıcılığı çökertildi

METİN AYDEMİR - İzmir merkezli 26 ilde yürütülen operasyonda, suç örgütünün telefonla kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kişisel verileri ele geçirdikleri vatandaşları yatırım ve sahte kredi vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Mağdurların telefonlarına, kontrolü tamamen örgütte olan bir mobil uygulama yükletildi.

Operasyon ve tutuklamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, toplam 84 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşı V.U.'nun da bulunduğu 53 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 13 kişi emniyetten serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 53'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltılar 9 Eylül'de gerçekleştirildi.

Suç örgütünün yöntemi

Polis tespitlerine göre, şüpheliler vatandaşların telefon numarası, TC kimlik numarası ve adres gibi kişisel verilerini yasa dışı yollarla temin etti. Ardından 0850 ve 444'lü hatlardan aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar. Telefon görüşmelerinde sıfır faizli kredi kampanyalarından söz ederek, vatandaşları mobil bankacılık uygulamalarını açmaya ve şifrelerini paylaşmaya ikna ettiler.

Sahte ilanlar ve kredi tuzağı

Örgüt, sosyal medya üzerinden banka logoları kullanılarak yayınlanan sahte kredi kampanyası ilanlarıyla da kişisel veri topladı. İlan sayfalarına kimlik bilgilerini ve mobil bankacılık şifresini yazan kişilerle ilgili veriler, daha sonra arayan zanlılar tarafından kullanıldı. Şüpheliler, vatandaşların onay kodlarını alıp işlem tamamlanmadan hesaplardan para aktarımı yaparak mağduriyet oluşturdu. Örgütün aynı yöntemle kredi kartı bilgilerini de ele geçirip çeşitli harcamalar yaptığı belirlendi.

Mobil uygulama ile yatırım dolandırıcılığı

Örgüt üyeleri ayrıca yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Vatandaşları yüksek kar sözüyle yatırım yapmaya ikna eden şüpheliler, görüşülen kişilerin telefonlarına kontrolün tamamen kendilerinde olduğu bir mobil uygulama yükletti. Uygulamaya para yatıranlara başlangıçta kâr bilgileri ve hesaplarına kardan pay adı altında küçük tutarlar aktarılarak güven sağlandı; bunun sonucunda kişiler daha fazla para yatırdı. Uygulamadan çıkış veya para çekme izni verilmeyen sistemde belirli bir tutara ulaşınca şebeke parayı kendi hesaplarına aktardı.

Zarar, soruşturmanın seyri ve tespitler

Polis incelemelerinde, örgütün bu yöntemlerle 2024'te 67 kişiyi dolandırıp 20 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği ortaya konuldu. Soruşturma derinleştirilerek örgütün hesap hareketleri inceleniyor; başka mağdurlar ve şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.