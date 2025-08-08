İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor!
Yaz mevsimindeki kuraklık sebebiyle İzmir, su kesintilerinin en çok etkilendiği iller arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibariyle başlayan kesintiler ilk olarak iki ilçede uygulanmaya başlandı ve il geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.
Kesintilerin Detayları ve Tarihleri
Yaz sıcaklarının etkisiyle enerji kesintilerinin devam edeceği İzmir’de, 6-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Tasdelen ve diğer mahallelerdeki vatandaşlara yönelik detaylı bir program açıklandı. Altyapı ve tüketim yoğunluğuna göre belirlenen zaman dilimlerinde elektriklerin kesileceği bildirildi.
İzmir’de Kesinti Günleri ve Saatleri
İzmir’in çeşitli bölgelerinde planlanan kesinti günleri ve saatleri ise şöyle sıralandı:
- Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir - Kesinti Günleri: 6, 11, 16 Ağustos geceleri
- Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli - Kesinti Günleri: 7, 12, 17 Ağustos geceleri
- Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka (Örnekköy) - Kesinti Günleri: 8, 13, 18 Ağustos geceleri
- Bölge 4: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı - Kesinti Günleri: 9, 14, 19 Ağustos geceleri
- Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak - Kesinti Günleri: 10, 15, 20 Ağustos geceleri
Kesintilerin Saat Aralığı
Kendi bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar için kesintilerin saat aralığı gece 23:00 ile 05:00 arasında olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bölgenin altyapısı ve enerji tüketim yoğunluğuna göre planlandığı vurgulandı. Vatandaşlar, elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olmamak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.
Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen elektrik kesinti programlarının, zaman zaman güncellenebileceği de ifade edildi.