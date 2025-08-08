DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

İzmir'de yaz boyu su kesintileri yaşanacak. Planlanan kesinti programına göre, ağustos ayı itibarıyla enerji kesintileri başlayacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:25
İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor!

Yaz mevsimindeki kuraklık sebebiyle İzmir, su kesintilerinin en çok etkilendiği iller arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibariyle başlayan kesintiler ilk olarak iki ilçede uygulanmaya başlandı ve il geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Kesintilerin Detayları ve Tarihleri

Yaz sıcaklarının etkisiyle enerji kesintilerinin devam edeceği İzmir’de, 6-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Tasdelen ve diğer mahallelerdeki vatandaşlara yönelik detaylı bir program açıklandı. Altyapı ve tüketim yoğunluğuna göre belirlenen zaman dilimlerinde elektriklerin kesileceği bildirildi.

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

İzmir’de Kesinti Günleri ve Saatleri

İzmir’in çeşitli bölgelerinde planlanan kesinti günleri ve saatleri ise şöyle sıralandı:

  • Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir - Kesinti Günleri: 6, 11, 16 Ağustos geceleri
  • Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli - Kesinti Günleri: 7, 12, 17 Ağustos geceleri
  • Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka (Örnekköy) - Kesinti Günleri: 8, 13, 18 Ağustos geceleri
  • Bölge 4: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı - Kesinti Günleri: 9, 14, 19 Ağustos geceleri
  • Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak - Kesinti Günleri: 10, 15, 20 Ağustos geceleri

Kesintilerin Saat Aralığı

Kendi bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar için kesintilerin saat aralığı gece 23:00 ile 05:00 arasında olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bölgenin altyapısı ve enerji tüketim yoğunluğuna göre planlandığı vurgulandı. Vatandaşlar, elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olmamak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen elektrik kesinti programlarının, zaman zaman güncellenebileceği de ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!