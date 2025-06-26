DOLAR
39,84 -0,17%
EURO
46,62 0,24%
ALTIN
4.262,74 -0,12%
BITCOIN
4.257.955,97 0,8%

İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'daki zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:41
İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'da Zeytinlik Yangını Söndürüldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla söndürüldü. Turan ile Ergenli mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Yangın ihbarı sonrası, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak, alandaki bazı zeytin ağaçlarının yangından etkilendiği belirtildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın...

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın...

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?