İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'da Zeytinlik Yangını Söndürüldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla söndürüldü. Turan ile Ergenli mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Yangın ihbarı sonrası, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak, alandaki bazı zeytin ağaçlarının yangından etkilendiği belirtildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.