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İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve müdahale ile ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:16
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

İzmir'in Konak ilçesinde, Mürselpaşa Bulvarı'nda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay, İ.S.S.'nin yönetimindeki 35 CJF 169 plakalı otomobil ile E.İ.'nin kullandığı 35 AZ 5603 plakalı otomobil ve Y.T.'nin sürücülüğündeki 34 KEE 261 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza sonrası, 35 CJF 169 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki elektrik trafosunu kırarak devrildi. Kazanın ardından, sürücü İ.S.S. ile yanındaki kişi yaralanarak olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri de durumu kontrol altına aldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre controllü sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

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