İzmir'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Menemen'de Trajik Kaza!

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Dört aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Gerçekleşme Şekli

Çanakkale istikametinden Menemen yönüne ilerleyen Mustafa Güzel (55) yönetimindeki 35 HD 4783 plakalı tır, E87 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bu esnada karşı istikamette ilerleyen 20 ALP 575 plakalı tır, 35 BNU 052 plakalı kamyonet ve 35 RP 316 plakalı tırla çarpıştı.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Kazanın ardından yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Cenaze ve Olayın Ardından

Güzel'in cenazesi, Menemen Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 35 HD 4783 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve 20 ALP 575 plakalı tıra çarptığı, bu çarpışma sonrasında 20 ALP 575 plakalı tırın devrildiği anlar yer alıyor.