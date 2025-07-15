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İzmir'deki Özel Bakım Merkezinde Yangın: 12 Engelli Dumandan Etkilendi

İzmir Gaziemir'de çıkan yangında 12 engelli dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 00:14
İzmir'deki Özel Bakım Merkezinde Yangın: 12 Engelli Dumandan Etkilendi

İzmir'de Yangın Paniği: 12 Engelli Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir özel bakım merkezinde çıkan yangında 12 engelli birey dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Dokuz Eylül Mahallesi'nde yer alan bakım merkezinin 2. katında bilinmeyen bir neden ile başladı.

Bölgedeki görevlilerin ilk ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Bakım merkezinde toplamda 101 engelli birey bulunuyordu ve itfaiye ile AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi ile bu bireyler güvenli bir şekilde bina dışına çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 12 engelli, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, bu bireylerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, bakım merkezinde kalan engellileri kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirdi. Olay yerini ziyaret eden Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yetkililerden bilgi alarak durumu yerinde değerlendirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 engelli...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 engelli hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 engelli...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 engelli hastaneye kaldırıldı.

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