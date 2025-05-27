İzmir'deki Sandalye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıktığı yer olan İnönü Mahallesindeki fabrikanın neden yanmaya başladığı ise henüz belirlenemedi.

Olay yerine yapılan ihbarın ardından, jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla sevk edildi. Yangın sırasında duman nedeniyle etkilenen 2 işçiye, ambulansta acil müdahale yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, ne yazık ki fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.