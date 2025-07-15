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İzmir’deki Sürek İsyanında Emekli Müezzin Kuzgun'un Destanı

15 Temmuz'daki darbe girişiminde Narlıdere'de saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlattı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 10:33
İzmir’deki Sürek İsyanında Emekli Müezzin Kuzgun'un Destanı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi bir türlü aklından çıkaramıyor. Darbe girişimi sırasında halkı direnişe çağırmak amacıyla Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevliyken, cesaretle selalar okumaya başlıyor.

Kuzgun, emekliliğinin ardından memleketi Manisa'ya yerleşti. Hâlâ o gece yaşadığı baskıyı unutmayan Kuzgun, bu süreçte gösterdiği cesareti ve bağlılığı gazetecilere aktardı. O geceye dair anılarını paylaşan Kuzgun, "Darbe girişimini haber alır almaz camiye geldim ve selaları okumaya başladım. İnsanları sokağa davet etmek için mücadele verdim," dedi.

Olayın ardından camiye yönelen toprağa ve sesiyle halkı harekete geçirmeye çalışan Kuzgun, kendisine gelen iki kadın ve bir erkeğin saldırısına uğradı. "Kaldırım taşıyla bana vurdular, yumruk attılar. Saldırı sonrası bir ay yatakta kaldım," diyerek o anı gözleri dolarak anlattı. Aynı zamanda saldırının camiye de zarar verdiğini vurgulayan Kuzgun, "Cami, Allah'ın evidir. Bu tür saldırılar sadece bana değil, tüm millete yapılmıştır. Selalarımızla hep birlikte darbecilere karşı durduk ve korumaya hazırız!" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Kuzgun, mahkemede de kendisine saldıran kişilerle ilgili sözlerini ekleyerek, bu durumu unutmamanın ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor. Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen, Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.

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