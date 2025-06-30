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İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Gaziemir'deki orman yangını galericiler sitesinde büyük hasara yol açtı. 25 araç zarar gördü, iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 13:50
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesi'nde dün ormanlık alanda başlayan ve galericiler sitesine sıçrayan yangının hasar boyutu gün ışığına çıktı. İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi Başkanı Ethem Hiçüşenmez, yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirtti.

Yangının etkisiyle, bölgede bazı iş yerleri ve 25 araç zarar gördü. Beyazevler Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede çıkan alevler, >itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri başladı.

Ethem Hiçüşenmez, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Dün burada durum çok kötüydü. Yine de şükrediyoruz. Komşumuzun binası içi mal dolu bir şekilde yandı. Bizim de 25 araç kaybımız var." dedi. Yangının, pazar günü kapalı olan esnaf üzerinde ek bir zarar bıraktığını da vurguladı.

Oto galeri sahibi Mehmet Yalvaç, yangın haberini alır almaz iş yerine geldiklerini ve yangın sırasında üç aracının tamamen yandığını aktardı. Yangında kullanılamaz hale gelen 3 katlı iş yerinin satış sorumlusu Salih Nas ise "Her şeyimiz buradaydı. Hangi birine üzülelim? Ormanlarımızın yanmasına mı, ekmek teknemizin yanmasına mı?" diye konuştu.

Yangın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter ve 3 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için gece boyunca yoğun bir mücadele verildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında bazı iş yerleri ve 25 araç zarar gördü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında bazı iş yerleri ve 25 araç zarar gördü.

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