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İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'da zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:08
İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'da Zeytinlikte Yangın!

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, acil müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Çınar ve Alankıyı mahalleleri mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Hızla yangın haberinin ulaşmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da destek vererek yangının büyümesini önlemek için mücadele etti.

Yapılan yoğun çabalar sonucunda yangın söndürüldü. Ancak söndürme çalışmaları sırasında, zeytin ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili daha fazla inceleme başlatıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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