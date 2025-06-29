DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.277.909,98 -0,16%

İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:36
İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nu Tehdit Etti

İzmir'in Urla ilçesinde, Camiatik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek İzmir-Çeşme Otoyolu çevresindeki otluk alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine hemen intikal etti ve yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı.Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı ve yol trafiği kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan...

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan...

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?