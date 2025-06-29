İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nu Tehdit Etti

İzmir'in Urla ilçesinde, Camiatik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek İzmir-Çeşme Otoyolu çevresindeki otluk alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine hemen intikal etti ve yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı.Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı ve yol trafiği kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir-Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.