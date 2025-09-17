İzmir'den İstanbul'a Kaçırılan Kişi Bağcılar'da Kurtarıldı — 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'den İstanbul'a Kaçırılan Kişi Bağcılar'da Kurtarıldı

Polis operasyonuyla A.A. kurtarıldı, 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de alıkonulan A.A.'nın önce Bursa Karacabey'e, ardından farklı bir araçla İstanbul'a götürüldüğü yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve saha çalışmaları sonucu, şüphelilerin A.A.'yı Bağcılar'da bir apartman dairesinde tuttuğu tespit edildi. Daireye düzenlenen operasyonla A.A. kurtarıldı, olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, A.A.'nın ağabeyinin 15 milyon liralık borcu nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsi, 1'i ise karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

