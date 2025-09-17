İzmir'den İstanbul'a Kaçırılan Kişi Bağcılar'da Kurtarıldı — 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de alıkonulan A.A., İstanbul Bağcılar'da polisin operasyonuyla kurtarıldı; 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:34
İzmir'den İstanbul'a Kaçırılan Kişi Bağcılar'da Kurtarıldı — 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'den İstanbul'a Kaçırılan Kişi Bağcılar'da Kurtarıldı

Polis operasyonuyla A.A. kurtarıldı, 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de alıkonulan A.A.'nın önce Bursa Karacabey'e, ardından farklı bir araçla İstanbul'a götürüldüğü yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve saha çalışmaları sonucu, şüphelilerin A.A.'yı Bağcılar'da bir apartman dairesinde tuttuğu tespit edildi. Daireye düzenlenen operasyonla A.A. kurtarıldı, olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, A.A.'nın ağabeyinin 15 milyon liralık borcu nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsi, 1'i ise karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de alıkonularak İstanbul'a kaçırılan kişi, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı, 5...

İzmir'de alıkonularak İstanbul'a kaçırılan kişi, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı, 5 zanlı yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu