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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Sofya'daki Büyük Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Sofya'da Türkiye ve Bulgaristan dostluğunu müzikle pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:47
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Sofya'daki Büyük Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Bulgaristan'da Sahne Aldı

Orkestra Şefi Gürer Aykal: "Müzik, her zaman kültürler arasında en güçlü köprü olmuştur. Müzik, aramızdaki sınırları kaldırarak bizleri...

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü için başkent Sofya'da özel bir konser vererek Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk köprüsü kurdu. Bu anlamlı etkinlik, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın koordinasyonunda, Türk Alkomet şirketinin desteği ile düzenlendi. Konser, başkent Sofya'nın 'Bılgariya' Salonunda gerçekleşti.

Konser Programında Neler Vardı?

Orkestra, Gürer Aykal şefliğinde, piyanist Gökhan Aybulus'un katkılarıyla Tchaikovsky, Liszt ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini seslendirdi. Etkinlikte Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatıldı ve müzik aracılığıyla dostluk mesajı verildi.

Şef Aykal'dan Önemli Açıklamalar

Konser öncesi yaptığı değerlendirmede Gürer Aykal, "Müzik, her zaman kültürler arasında en güçlü köprü olmuştur. Müzik, aramızdaki sınırları kaldırarak bizleri birbirimize yaklaştırır." dedi. Ayrıca, Türk ve Bulgar kültürlerinin birçok ortak yönü bulunduğunu belirtti.

Türk Müziği Kültürü ve Misyon

Aykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün müzik devrimlerini de anarak, Türk müziğini dünyaya tanıtma misyonunu taşıdığını vurguladı. Ahmet Adnan Saygun'un uluslararası alanda tanınan bir eser olduğunu ifade eden Aykal, Bulgaristan'daki müzik ortamına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Festival Atmosferi ve Ancak Kutlama

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Özge Tanrıver, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıkları bu önemli haftada Sofya'da olmaktan duyduğu heyecanı paylaştı. Ayrıca, orkestra olarak 50. yıl dönümlerini kutladıklarını belirtti.

Bulgar Kültür Bakanı'ndan Destek

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov, etkinliğin açılışında, "Türkiye'nin milli bayramını kutlamak benim için büyük bir mutluluk. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası gibi etkileyici bir grupla burada olmaktan gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Konserde, ayrıca pek çok diplomat ve sanatçının da bulunması, etkinliğin önemini artırdı. Mehmet Sait Uyanık da Türk müziği ile Cumhuriyet değerlerini bir araya getirmenin mutluluğunu ifade etti.

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